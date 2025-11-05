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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Ньюкасл - Атлетик
Ньюкасл - Атлетик: обзор матча 05 ноября 2025
Ньюкасл
05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
11'
Д. Берн
49'
Жоэлинтон
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Атлетик
Завершен
90'
+5'
Замена
Джейкоб Рэмзи
️️️️➡️️
Ник Вольтемаде
83'
80'
Замена
Иньиго Руис де Галаррета
️️️️➡️️
Алехандро Рего
78'
Замена
Asier Hierro
️️️️➡️️
Унаи Гомес
78'
Замена
Андони Горосабель
️️️️➡️️
Хесус Аресо
69'
Желтая карточка
Хесус Аресо
(фол)
69'
Замена
Селтон Санчес
️️️️➡️️
Микель Хаурегисар
69'
Замена
Нико Серрано
️️️️➡️️
Роберт Наварро
Замена
Энтони Эланга
️️️️➡️️
Харви Барнс
66'
Замена
Льюис Майли
️️️️➡️️
Бруно Гимарайнс
66'
Замена
Льюис Холл
️️️️➡️️
Дэн Берн
65'
57'
Желтая карточка
Айтор Паредес
(фол)
ГОЛ! 2:0!
Жоэлинтон
Пас отдал
Харви Барнс
49'
45'
+2'
Замена
Джейкоб Мерфи
️️️️➡️️
Энтони Гордон
41'
Травма
Энтони Гордон
40'
ГОЛ! 1:0!
Дэн Берн
Пас отдал
Киран Триппьер
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Сандро Тонали
ОП
8
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Атлетик
23
Унаи Симон
(К)
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Ньюкасл
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
20
Энтони Эланга
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Атлетик
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
38
Ander Izagirre
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
35
Ibon Sánchez
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
31
Asier Hierro
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Тонали
11
Барнс
8
Гимарайнс
18
Гордон
7
Жоэлинтон
27
Вольтемаде
4-1-3-2
23
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
19
Бойро
6
Весга
30
Рего
18
Хаурегисар
23
Наварро
7
Беренгер
20
Гомес
33
Берн
3
Холл
3
Холл
33
Берн
8
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
8
Гимарайнс
27
Вольтемаде
41
Рэмзи
41
Рэмзи
27
Вольтемаде
11
Барнс
20
Эланга
20
Эланга
11
Барнс
18
Гордон
23
Мерфи
23
Мерфи
18
Гордон
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
30
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
30
Рего
18
Хаурегисар
44
Санчес
44
Санчес
18
Хаурегисар
23
Наварро
22
Серрано
22
Серрано
23
Наварро
20
Гомес
31
31
20
Гомес
Остались в запасе
Ньюкасл
Атлетик
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
38
Ander Izagirre
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
35
Ibon Sánchez
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
38
Ander Izagirre
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
35
Ibon Sánchez
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Ньюкасл - Атлетик
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
516
358
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.58
xGP (предотвращенные голы)
-1.09
-1.09
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Посещаемость:
51923
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2 : 0
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Фулхэм
2 : 0
24.05.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
3 : 1
17.05.2026
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