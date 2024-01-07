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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эйбар - Атлетик
Эйбар - Атлетик: обзор матча 07 января 2024
Эйбар
07.01.2024, воскресенье, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Атлетик
17'
А. Вильялибре
33'
И. Муньяин
40'
А. Вильялибре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Атлетик
85'
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
Д. Вивиан
82'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Вильялибре
82'
Замена
А. Арес
️️️️
Н. Уильямс
Замена
Кике
️️️️
Х. Баутиста
79'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
А. Акетче
79'
Замена
А. Арбилья
️️️️
S. Simic
66'
63'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
А. Эррера
63'
Замена
У. Гомес
️️️️
О. Сансет
60'
Желтая карточка
О. Сансет
Желтая карточка
Х. Беррокаль
59'
Замена
М. Сориано
️️️️
А. Техеро
57'
Замена
Стоичков
️️️️
К. де ла Фуэнте
57'
40'
ГОЛ! 0:3!
А. Вильялибре
Пас отдал
Д. Вивиан
33'
ГОЛ! 0:2!
И. Муньяин
Пас отдал
Н. Уильямс
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Вильялибре
Пас отдал
Н. Уильямс
4'
Желтая карточка
Д. Вивиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
(К)
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
15
Jorge Yriarte
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
(К)
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
21
Марио Сориано
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
7
Кике
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-2-2-3
13
Родригес
23
Техеро
25
Беррокаль
3
15
23
Перейра
23
де ла Фуэнте
47
Акетче
17
27
9
Баутиста
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
6
Весга
21
Эррера
10
Уильямс
10
Муньяин
8
Сансет
12
Вильялибре
27
23
Арбилья
23
Арбилья
27
23
Техеро
21
Сориано
21
Сориано
23
Техеро
9
Баутиста
7
Кике
7
Кике
9
Баутиста
23
де ла Фуэнте
19
Стоичков
19
Стоичков
23
де ла Фуэнте
47
Акетче
19
19
47
Акетче
3
Вивиан
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
3
Вивиан
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
10
Уильямс
7
Арес
7
Арес
10
Уильямс
12
Вильялибре
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Вильялибре
Остались в запасе
Эйбар
Атлетик
13
Люка Зидан
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
29
Angel Troncho
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
1
Унаи Симон
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
29
Angel Troncho
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эйбар - Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
9
Офсайды
6
0
Количество передач
530
551
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
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