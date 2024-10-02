Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Аталанта
Шахтер - Аталанта: обзор матча 02 октября 2024
Шахтер
02.10.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
21'
Б. Джимсити
44'
А. Лукман
48'
Р. Белланова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Аталанта
84'
Желтая карточка
Эдерсон
83'
Замена
Б. Годфри
️️️️
О. Коссуну
78'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
75'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Р. Белланова
Замена
Кевин
️️️️
М. Гомес
63'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Т. Степаненко
63'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Эгиналдо
63'
60'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Ш. Де Кетеларе
60'
Замена
М. Ретеги
️️️️
А. Лукман
48'
ГОЛ! 0:3!
Р. Белланова
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
46'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Б. Джимсити
Замена
Е. Конопля
️️️️
А. Грам
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Лукман
Пас отдал
С. Колашинац
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джимсити
Пас отдал
А. Лукман
Желтая карточка
А. Грам
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
(К)
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
52
Альберто Манцони
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
4-1-2-3
31
Ризнык
13
Энрике
18
Грам
22
Матвиенко
5
Бондарь
27
Степаненко
6
Гомес
8
Крыськив
7
Эгиналдо
10
Судаков
21
Зубков
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
31
Коссуну
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
18
Грам
22
Конопля
22
Конопля
18
Грам
27
Степаненко
19
Бондаренко
19
Бондаренко
27
Степаненко
6
Гомес
11
Кевин
11
Кевин
6
Гомес
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
31
Коссуну
4
Годфри
4
Годфри
31
Коссуну
19
Джимсити
8
Пашалич
8
Пашалич
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Де Кетеларе
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
11
Лукман
32
Ретеги
32
Ретеги
11
Лукман
Остались в запасе
Шахтер
Аталанта
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Шахтер - Аталанта
1
3
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
6
8
Офсайды
2
1
Количество передач
430
481
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
1
15
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.7
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шахтер
Аталанта
УПЛ: шансы «Шахтера» и «Буковины» на победу в матче 14-го тура
10:02
Серия А: шансы «Лечче» и «Аталанты» на победу в матче 13-го тура
09:51
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
УПЛ: шансы «Шахтера» и «Буковины» на победу в матче 14-го тура
10:02
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Серия А: шансы «Лечче» и «Аталанты» на победу в матче 13-го тура
09:51
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+