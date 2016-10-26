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Расписание матчей
Германия. Кубок
Асториа - Дармштадт
Асториа - Дармштадт: обзор матча 26 октября 2016
Асториа
26.10.2016, среда, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Дармштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Асториа - Дармштадт
76'
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
С. Шипплок
68'
Замена
М. Вранчич
️️️️
П. Нимайер
45'
Замена
Р. Безьяк
️️️️
В. Обинна
Начало матча
Статистика матча Асториа - Дармштадт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Асториа
Германия. Кубок, 1/32 финала
Асториа
0 : 4
13.08.2023
Унион
Германия. Кубок, 1/8 финала
Асториа
1 : 1
07.02.2017
Арминия
Германия. Кубок, 1/16 финала
Асториа
1 : 0
26.10.2016
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Асториа
4 : 3
21.08.2016
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Асториа
1 : 3
16.08.2014
Ганновер-96
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
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