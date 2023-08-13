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Расписание матчей
Германия. Кубок
Асториа - Унион
Асториа - Унион: обзор матча 13 августа 2023
Асториа
13.08.2023, воскресенье, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Унион
29'
Р. Кнохе (П)
38'
Ш. Бекер
41'
Д. Лейте
80'
Я. Хаберер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асториа - Унион
80'
ГОЛ! 0:4!
Я. Хаберер
78'
Замена
А. Крал
️️️️
Р. Хедира
69'
Замена
К. Триммель
️️️️
Й. Юранович
68'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
Желтая карточка
M. Carl
60'
58'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Э. Лайдуни
58'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Ш. Бекер
41'
ГОЛ! 0:3!
Д. Лейте
38'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Бекер
Пас отдал
К. Беренс
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Кнохе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асториа
30
Luis Idjaković
ВР
31
Lennart Grimmer
ЦЗ
4
Laurin Stich
ЦЗ
5
Roman Hauk
ЦЗ
23
Mario Müller
ЦЗ
13
Emilian Lässig
ЦП
11
Boubacar Barry
ЦП
7
Tim Fahrenholz
ЦП
10
Maximilian Waack
ЦП
17
Theodoros Politakis
ЦФ
9
Marcel Carl
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Асториа
33
Mario Schragl
ВР
16
Mike Manegold
ЦЗ
3
Emanuel Gstettner
ЦЗ
38
Arion Erbe
ЦП
11
Birkan Celik
ЦП
34
Turan Çalhanoğlu
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Джордан
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
4-4-2
30
31
5
23
4
13
7
10
11
9
17
3-3-1-1-2
1
Реннов
31
Кнохе
5
Дехи
2
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
21
Руссийон
93
Лайдуни
23
Бекер
27
Фофана
91
Беренс
18
Юранович
28
Триммель
28
Триммель
18
Юранович
8
Хедира
33
Крал
33
Крал
8
Хедира
93
Лайдуни
19
Хаберер
19
Хаберер
93
Лайдуни
23
Бекер
11
Ааронсон
11
Ааронсон
23
Бекер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
Остались в запасе
Асториа
Унион
33
Mario Schragl
ВР
16
Mike Manegold
ЦЗ
3
Emanuel Gstettner
ЦЗ
38
Arion Erbe
ЦП
11
Birkan Celik
ЦП
34
Turan Çalhanoğlu
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
33
Mario Schragl
ВР
16
Mike Manegold
ЦЗ
3
Emanuel Gstettner
ЦЗ
38
Arion Erbe
ЦП
11
Birkan Celik
ЦП
34
Turan Çalhanoğlu
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Асториа - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Асториа
Германия. Кубок, 1/32 финала
Асториа
0 : 4
13.08.2023
Унион
Германия. Кубок, 1/8 финала
Асториа
1 : 1
07.02.2017
Арминия
Германия. Кубок, 1/16 финала
Асториа
1 : 0
26.10.2016
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Асториа
4 : 3
21.08.2016
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Асториа
1 : 3
16.08.2014
Ганновер-96
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
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