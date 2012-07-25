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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Портленд - Астон Вилла
Портленд - Астон Вилла: обзор матча 25 июля 2012
Портленд
25.07.2012, среда, 07:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Портленд - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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