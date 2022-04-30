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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Норвич Сити
Астон Вилла - Норвич Сити: обзор матча 30 апреля 2022
Астон Вилла
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
41'
О. Уоткинс
90+3'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Норвич Сити
ГОЛ! 2:0!
Д. Ингс
90'
+3
81'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Д. Сарджент
78'
Замена
Д. Роу
️️️️
М. Рашица
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Коутиньо
76'
Желтая карточка
Д. Рэмзи
67'
67'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
П. Лис-Мелу
Желтая карточка
Д. Ингс
65'
Желтая карточка
К. Чамберс
44'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Ингс
41'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Л. Бэйли
40'
23'
Желтая карточка
М. Ааронс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
4-2-2-2
1
Мартинес
12
Динь
12
Чамберс
5
Мингс
2
Кэш
7
МакГинн
42
Ироегбунам
11
Коутиньо
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-2-2-1
23
Крул
3
Ааронс
3
Бирам
4
Хэнли
33
Уильямс
17
Норманн
23
МакЛин
33
Лис-Мелу
7
Рашица
26
Доуэлл
20
Пукки
11
Коутиньо
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Коутиньо
17
Бэйли
28
Ингс
28
Ингс
17
Бэйли
Сарджент
10
Рупп
10
Рупп
Сарджент
7
Рашица
11
Роу
11
Роу
7
Рашица
33
Лис-Мелу
9
Сарджент
9
Сарджент
33
Лис-Мелу
Остались в запасе
Астон Вилла
Норвич Сити
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Астон Вилла - Норвич Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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