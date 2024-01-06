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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Астон Вилла
Мидлсбро - Астон Вилла: обзор матча 06 января 2024
Мидлсбро
06.01.2024, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
87'
М. Кэш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Астон Вилла
87'
ГОЛ! 0:1!
М. Кэш
Пас отдал
Д. Луис
Замена
Х. Коулсон
️️️️
А. Бангура
83'
Замена
А. Гилберт
️️️️
Д. Барласер
83'
Замена
Д. Фрай
️️️️
И. Джонс
83'
82'
Желтая карточка
К. Лангле
80'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
74'
Желтая карточка
М. Кэш
70'
Замена
М. Диаби
️️️️
Д. МакГинн
70'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Дуран
70'
Замена
Д. Луис
️️️️
Л. Дендокер
69'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Бэйли
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Д. Коберн
59'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Х. Хакни
59'
40'
Желтая карточка
Л. Бэйли
37'
Желтая карточка
Э. Конса
Желтая карточка
И. Джонс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
30
Хэйден Хакни
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
49
Эйдан Бридж
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
28
Лау МакКейб
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
3-2-3-2
23
Гловер
24
Бангура
5
Кларк
4
Энгель
30
Хакни
4
Барласер
17
Роджерс
20
Гринвуд
25
Джонс
33
ван ден Берг
19
Коберн
4-1-2-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Лангле
11
Алекс Морено
8
Камара
18
Дендокер
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
22
Дуран
24
Бангура
15
Коулсон
15
Коулсон
24
Бангура
25
Джонс
23
Фрай
23
Фрай
25
Джонс
30
Хакни
16
Хаусон
16
Хаусон
30
Хакни
4
Барласер
20
Гилберт
20
Гилберт
4
Барласер
19
Коберн
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
19
Коберн
18
Дендокер
12
Луис
12
Луис
18
Дендокер
17
Бэйли
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Бэйли
7
МакГинн
19
Диаби
19
Диаби
7
МакГинн
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
Остались в запасе
Мидлсбро
Астон Вилла
32
Джэйми Джонс
ВР
49
Эйдан Бридж
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
28
Лау МакКейб
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
34
Филип Маршал
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
49
Эйдан Бридж
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
28
Лау МакКейб
ЦП
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Мидлсбро - Астон Вилла
1
5
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
5
12
Нарушения
10
13
Офсайды
6
3
Количество передач
330
538
Сейвы
5
1
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
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