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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астон Вилла - Бавария
Астон Вилла - Бавария: обзор матча 02 октября 2024
Астон Вилла
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бавария
79'
Д. Дуран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Бавария
Желтая карточка
Д. Дуран
90'
+5
Желтая карточка
Д. Карлос
90'
+4
Желтая карточка
Я. Матсен
90'
+1
86'
Замена
Л. Горецка
️️️️
К. Мин-Джэ
86'
Замена
М. Тель
️️️️
К. Лаймер
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуран
Пас отдал
П. Торрес
79'
76'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
А. Павлович
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
70'
66'
Желтая карточка
С. Гнабри
66'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Олисе
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Онана
60'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Бэйли
60'
46'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Рэмзи
27'
21'
Желтая карточка
Д. Упамекано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К)
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Астон Вилла
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
24
Онана
18
Тилеманс
17
Роджерс
41
Рэмзи
11
Филоджин
11
Уоткинс
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
21
Коман
9
Кейн
Бэйли
22
Матсен
22
Матсен
Бэйли
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
41
Рэмзи
17
Бэйли
17
Бэйли
41
Рэмзи
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
3
Мин-Джэ
27
Горецка
27
Горецка
3
Мин-Джэ
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
27
Лаймер
11
Тель
11
Тель
27
Лаймер
Остались в запасе
Астон Вилла
Бавария
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Астон Вилла - Бавария
3
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
11
Нарушения
8
12
Офсайды
2
3
Количество передач
290
655
Сейвы
7
1
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.41
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Вилла Парк
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