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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Шрусбери Таун
Арсенал - Шрусбери Таун: обзор матча 20 сентября 2011
Арсенал
20.09.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арсенал - Шрусбери Таун
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0
0
Желтые карточки
0
0
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