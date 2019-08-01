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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - Арсенал
Нефтчи - Арсенал: обзор матча 01 августа 2019
Нефтчи
01.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтчи - Арсенал
88'
Желтая карточка
Г. Григалава
80'
Желтая карточка
Г. Костадинов
9'
Желтая карточка
Г. Чаушич
Начало матча
Статистика матча Нефтчи - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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