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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Знамя Труда - Арсенал
Знамя Труда - Арсенал: обзор матча 26 сентября 2024
Знамя Труда
26.09.2024, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Арсенал
25'
П. Кузнецов
11'
М. Турищев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Знамя Труда - Арсенал
ГОЛ!
Н. Печенкин
2:3
Пенальти не реализован!
Г. Жилкин
ГОЛ!
П. Кузнецов
2:2
Пенальти не реализован!
Е. Шевченко
ГОЛ!
Р. Шишков
1:2
ГОЛ!
А. Коротков
0:2
ГОЛ!
О. Дмитриев
0:1
63'
Красная карточка
Н. Раздорских
Желтая карточка
П. Кузнецов
27'
ГОЛ! 1:1!
П. Кузнецов
Пас отдал
Д. Соболев
25'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Турищев
Пас отдал
Н. Раздорских
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
4
Иван Красильщиков
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
42
Данил Соболев
АП
10
Роман Урхов
ПВ
25
Николай Веретенников
ЦФ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
11
Дмитрий Вебер
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
29
Александр Мухин
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
69
Максим Костюк
ЛВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
20
Сергей Капанжи
АП
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
67
Виктор Козырев
ЛЗ
53
Денис Григорьев
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
42
Александр Гребенщиков
ЦП
95
Дмитрий Ли-Са
АП
9
Артем Арутюнов
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Стратан
31
Любченко
33
Лавренков
44
Шишков
4
Неплюев
4
Красильщиков
9
Сентюрин
78
Кузнецов
42
Соболев
10
Урхов
25
Веретенников
3-2-2-3
15
Кашинцев
24
Коротков
6
Печенкин
28
Жилкин
21
Раздорских
11
Вебер
24
Азявин
34
Дмитриев
21
Шевченко
29
Мухин
90
Турищев
Остались в запасе
Знамя Труда
Арсенал
69
Максим Костюк
ЛВ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
20
Сергей Капанжи
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
67
Виктор Козырев
ЛЗ
9
Артем Арутюнов
ЦФ
53
Денис Григорьев
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
42
Александр Гребенщиков
ЦП
95
Дмитрий Ли-Са
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
69
Максим Костюк
ЛВ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
20
Сергей Капанжи
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Остались в запасе
67
Виктор Козырев
ЛЗ
9
Артем Арутюнов
ЦФ
53
Денис Григорьев
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
42
Александр Гребенщиков
ЦП
95
Дмитрий Ли-Са
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Знамя Труда - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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