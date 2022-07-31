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Расписание матчей
Германия. Кубок
Энгерс - Арминия
Энгерс - Арминия: обзор матча 31 июля 2022
Энгерс
31.07.2022, воскресенье, 16:31
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 7
Завершен
Арминия
9'
Я. Серра
24'
Ф. Клоз
50'
Ф. Клоз
57'
М. Окугава
71'
Я. Серра
86'
Б. Ласм
90+1'
Р. Хак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Энгерс - Арминия
90'
+1
ГОЛ! 0:7!
Р. Хак
86'
ГОЛ! 0:6!
Б. Ласм
78'
Замена
Б. Индже
️️️️
B. Kanuric
76'
Замена
Й. Консбрух
️️️️
M. Rzatkowski
71'
ГОЛ! 0:5!
Я. Серра
68'
Замена
Б. Ласм
️️️️
М. Окугава
68'
Замена
Д. Белло
️️️️
Б. Очипка
68'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Ф. Клоз
57'
ГОЛ! 0:4!
М. Окугава
Пас отдал
M. Rzatkowski
50'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Клоз
24'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Клоз
Пас отдал
Р. Хак
9'
ГОЛ! 0:1!
Я. Серра
Пас отдал
Р. Хак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энгерс
4
Lukas Klappert
ЦЗ
5
Thilo Kraemer
ЦЗ
3
Christian Meinert
ЦЗ
8
Goran Naric
ЦП
18
Jonas Runkel
ЦП
22
Marcel Stieffenhofer
ЦП
21
Soren Klappert
ЦФ
18
Kevin Lahn
ЦФ
24
Jonathan Kap
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
90
Marc Rzatkowski
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Энгерс
12
Thorsten Schmidt
ВР
23
Leon Gietzen
ЦЗ
10
Delil Arbursu
ЦП
20
Manuel Splettstößer
ЦП
10
Yannik Finkenbusch
ЦП
19
Vadim Semchuk
ЦП
9
Hasan- Kesikci
ЦФ
26
Manuel Simons
ЦФ
Арминия
1
Арне Шульц
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
3-3-3
4
5
3
8
18
22
24
18
21
3-3-1-2
1
Капино
24
Сидлер
5
Рамуш
5
Очипка
90
8
7
Окугава
25
Хак
13
Серра
9
Клоз
5
Очипка
2
Белло
2
Белло
5
Очипка
90
14
Консбрух
14
Консбрух
90
8
27
Индже
27
Индже
8
9
Клоз
26
Крюгер
26
Крюгер
9
Клоз
7
Окугава
11
Ласм
11
Ласм
7
Окугава
Остались в запасе
Энгерс
Арминия
12
Thorsten Schmidt
ВР
23
Leon Gietzen
ЦЗ
10
Delil Arbursu
ЦП
20
Manuel Splettstößer
ЦП
10
Yannik Finkenbusch
ЦП
19
Vadim Semchuk
ЦП
9
Hasan- Kesikci
ЦФ
26
Manuel Simons
ЦФ
1
Арне Шульц
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
12
Thorsten Schmidt
ВР
23
Leon Gietzen
ЦЗ
10
Delil Arbursu
ЦП
20
Manuel Splettstößer
ЦП
10
Yannik Finkenbusch
ЦП
19
Vadim Semchuk
ЦП
9
Hasan- Kesikci
ЦФ
26
Manuel Simons
ЦФ
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Энгерс - Арминия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Энгерс
Германия. Кубок, 1 раунд
Энгерс
0 : 5
17.08.2025
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Энгерс
1 : 7
31.07.2022
Арминия
Германия. Кубок, 1/32 финала
Энгерс
0 : 3
12.09.2020
Бохум
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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