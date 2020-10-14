Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Эстония - Армения
Эстония - Армения: обзор матча 14 октября 2020
Эстония
14.10.2020, среда, 21:45
, группа C2, 4 тур
1 : 1
Завершен
Армения
14'
Р. Саппинен
8'
К. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Армения
Замена
М. Миллер
️️️️
Ф. Ливак
86'
85'
Желтая карточка
В. Ангуло
Желтая карточка
Ф. Ливак
84'
84'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
А. Карапетян
84'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Т. Барсегян
Желтая карточка
Г. Тунев
78'
Замена
Г. Тунев
️️️️
К. Васильев
72'
Желтая карточка
В. Крейда
70'
Замена
П. Марин
️️️️
В. Синявский
67'
Замена
М. Лепик
️️️️
Р. Саппинен
67'
58'
Замена
Г. Казарян
️️️️
Э. Бабаян
Замена
М. Лиландер
️️️️
Т. Тенисте
46'
46'
Замена
С. Григорян
️️️️
А. Оганесян
42'
Замена
С. Удо
️️️️
А. Григорян
ГОЛ! 1:1!
Р. Саппинен
Пас отдал
М. Кяйт
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Оганесян
Пас отдал
Т. Барсегян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
2
Андре Калисир
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
14
Арман Оганесян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
20
Александр Карапетян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Артур Котенко
ВР
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
17
Павел Марин
ЦП
11
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
21
Сероб Григорян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
22
Артур Григорян
ЦП
19
Юрий Гарегинян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
8
Гегам Кадымян
ЦФ
4-5-1
1
Хейн
3
Пикк
23
Тенисте
2
Кууск
21
Баранов
15
Саппинен
23
Синявский
14
Васильев
13
Крейда
4
Кяйт
23
Ливак
4-1-3-2
1
Юрченко
13
Оганесян
4
Восканян
14
Оганесян
2
Калисир
5
Григорян
18
Мхитарян
11
Барсегян
6
Ангуло
9
Бабаян
20
Карапетян
15
Саппинен
11
Лепик
11
Лепик
15
Саппинен
23
Ливак
17
Миллер
17
Миллер
23
Ливак
23
Тенисте
19
Лиландер
19
Лиландер
23
Тенисте
14
Васильев
7
Тунев
7
Тунев
14
Васильев
23
Синявский
17
Марин
17
Марин
23
Синявский
11
Барсегян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
11
Барсегян
14
Оганесян
21
Григорян
21
Григорян
14
Оганесян
5
Григорян
8
Удо
8
Удо
5
Григорян
9
Бабаян
12
Казарян
12
Казарян
9
Бабаян
20
Карапетян
8
Кадымян
8
Кадымян
20
Карапетян
Остались в запасе
Эстония
Армения
12
Матвей Игонен
ВР
22
Артур Котенко
ВР
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
Главный тренер
Карел Волайд
22
Артур Григорян
ЦП
19
Юрий Гарегинян
ЦП
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Айк Ишханян
ЦЗ
7
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Артур Котенко
ВР
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
Остались в запасе
22
Артур Григорян
ЦП
19
Юрий Гарегинян
ЦП
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Айк Ишханян
ЦЗ
7
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Карел Волайд
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Эстония - Армения
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Новости команд
Все
Эстония
Армения
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
12 ноября
1
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+