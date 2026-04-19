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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Арка - Ягеллония
Арка - Ягеллония: обзор матча 19 апреля 2026
Арка
19.04.2026, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 29 тур
0 : 3
Завершен
Ягеллония
9'
Х. Имас
38'
Х. Имас
73'
С. Баждар
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арка - Ягеллония
Завершен
90'
+3'
87'
Замена
Eryk Kozlowski
️️️️➡️️
Bartosz Mazurek
87'
Замена
Dimitris Rallis
️️️️➡️️
Kajetan Szmyt
Замена
Патрик Шиш
️️️️➡️️
Oskar Kubiak
86'
Желтая карточка
Luis Perea
84'
80'
Желтая карточка
Zachary Zalewski
79'
Замена
Zachary Zalewski
️️️️➡️️
Алехандро Посо
Замена
Luis Perea
️️️️➡️️
Себастьян Керк
78'
Замена
Марк Наварро
️️️️➡️️
Доминик Затор
78'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️➡️️
Орельен Нгуямба
78'
75'
Желтая карточка
Алехандро Посо
73'
ГОЛ! 0:3!
Самед Баждар
Пас отдал
Алехандро Посо
71'
Замена
Матиас Науэль
️️️️➡️️
Афимико Пулулу
71'
Замена
Самед Баждар
️️️️➡️️
Хесус Имас
Замена
Назарий Русин
️️️️➡️️
Dawid Kocyła
66'
45'
+1'
38'
ГОЛ! 0:2!
Хесус Имас
Пас отдал
Афимико Пулулу
34'
Желтая карточка
Юки Кобаяси
24'
Желтая карточка
Тарас Романчук
9'
ГОЛ! 0:1!
Хесус Имас
Пас отдал
Афимико Пулулу
Желтая карточка
Dawid Gojny
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арка
1
Jedrzej Grobelny
ВР
23
Kike Hermoso
ЦЗ
29
Michał Marcjanik
ЦЗ
94
Dawid Gojny
(К)
ЦЗ
4
Доминик Затор
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
7
Oskar Kubiak
ЦП
35
Kamil Jakubczyk
ЦП
11
Dawid Kocyła
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Ягеллония
50
Sławomir Abramowicz
ВР
13
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Guilherme Montóia
ЦЗ
7
Алехандро Посо
ПЗ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
15
Norbert Wojtuszek
ЦП
86
Bartosz Mazurek
ЦП
11
Хесус Имас
АП
10
Афимико Пулулу
ЛВ
77
Kajetan Szmyt
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Арка
25
Андрей Влад
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
2
Марк Наварро
ПЗ
6
Luis Perea
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Ягеллония
66
Adrian Damasiewicz
ВР
27
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
80
Zachary Zalewski
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
19
Матиас Науэль
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
4-1-3-2
1
23
29
94
4
Затор
10
Нгуямба
37
Керк
7
35
19
Гутковскис
11
4-1-2-2-1
50
7
Посо
4
Кобаяси
23
13
Виталь
6
Романчук
15
86
11
Имас
10
Пулулу
77
4
Затор
2
Наварро
2
Наварро
4
Затор
37
Керк
6
6
37
Керк
7
21
Шиш
21
Шиш
7
10
Нгуямба
99
99
10
Нгуямба
11
31
Русин
31
Русин
11
7
Посо
80
80
7
Посо
86
85
85
86
10
Пулулу
19
Науэль
19
Науэль
10
Пулулу
11
Имас
9
Баждар
9
Баждар
11
Имас
77
9
9
77
Остались в запасе
Арка
Ягеллония
25
Андрей Влад
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
22
Michał Rzuchowski
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
66
Adrian Damasiewicz
ВР
27
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
22
Michał Rzuchowski
ЦП
Остались в запасе
66
Adrian Damasiewicz
ВР
27
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Арка - Ягеллония
2
4
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
16
Офсайды
1
4
Количество передач
348
387
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.89
1.21
xGP (предотвращенные голы)
1.25
1.25
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Stadion GOSiR, Gdynia
Посещаемость:
10989
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3 : 0
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Польша. Экстракласа, 33 тур
Арка
2 : 3
18.05.2026
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Арка
0 : 0
13.05.2026
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Ягеллония
1 : 0
23.05.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 33 тур
ГКС Катовице
2 : 2
17.05.2026
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