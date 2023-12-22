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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - АЕЗ Закакиу
Арис - АЕЗ Закакиу: обзор матча 22 декабря 2023
Арис
22.12.2023, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
1 : 0
Завершен
АЕЗ Закакиу
42'
Я. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - АЕЗ Закакиу
89'
Желтая карточка
A. Christou
Желтая карточка
М. Браун
89'
89'
Вторая желтая
A. Christou
Желтая карточка
Ю. Сзоке
81'
Замена
М. Браун
️️️️
В. Николич
72'
Замена
М. Шполярич
️️️️
Я. Гомис
65'
55'
Замена
M. Sifneos
️️️️
F. Mabani
Замена
А. Шуманский
️️️️
Л. Бенгтссон
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Гомис
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
22
Велько Николич
ЦП
14
Янник Гомис
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
33
Andreas Christou
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Алвес
28
Урошевич
16
Брорссон
20
Яго
19
Сане
37
Сзоке
22
Николич
14
Бенгтссон
21
Маямбела
11
Саво
14
Гомис
4-2-4
1
8
2
33
5
33
10
Роша
26
30
Дигини
90
18
22
Николич
5
Браун
5
Браун
22
Николич
14
Гомис
10
Шполярич
10
Шполярич
14
Гомис
14
Бенгтссон
99
Шуманский
99
Шуманский
14
Бенгтссон
8
29
29
8
Остались в запасе
Арис
АЕЗ Закакиу
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Арис - АЕЗ Закакиу
2
1
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
7
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
6
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
2
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Photiou, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
20 из 10700 зрителей (0%)
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