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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - Арис
Докса Катокопиас - Арис: обзор матча 18 декабря 2023
Докса Катокопиас
18.12.2023, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 15 тур
2 : 0
Завершен
Арис
34'
Э. Асанте
45+4'
Я. Гомис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - Арис
Желтая карточка
G. Vlijter
90'
+2
Желтая карточка
А. Пурич
90'
Желтая карточка
B. Sadik
90'
Желтая карточка
Д. Трайчевски
87'
Замена
B. Sadik
️️️️
N. Trujić
84'
Замена
M. Stylianou
️️️️
В. Кириаку
79'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
A. Nabi
79'
76'
Замена
М. Степински
️️️️
С. Яго
Желтая карточка
B. Alceus
74'
69'
Желтая карточка
Кажу
Желтая карточка
В. Кириаку
63'
59'
Замена
А. Шуманский
️️️️
М. Маямбела
59'
Замена
М. Шполярич
️️️️
М. Браун
46'
Замена
В. Николич
️️️️
К. Струски
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Я. Гомис
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Э. Асанте
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
21
Bryan Alceus
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
23
Карол Струски
ЦП
14
Янник Гомис
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
8
Душко Трайчевски
ОП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
22
Велько Николич
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-2-4
1
Шишковски
15
Пурич
23
Антониадес
35
Велкоски
32
Кириаку
27
Фофана
21
7
14
10
88
Асанте
4-1-1-1-3
1
Алвес
20
Яго
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
31
Кажу
5
Браун
23
Струски
21
Маямбела
9
Кокорин
7
Монтнор
14
Гомис
32
Кириаку
28
28
32
Кириаку
10
8
Трайчевски
8
Трайчевски
10
7
9
9
7
5
Браун
10
Шполярич
10
Шполярич
5
Браун
23
Струски
22
Николич
22
Николич
23
Струски
21
Маямбела
99
Шуманский
99
Шуманский
21
Маямбела
20
Яго
14
Степински
14
Степински
20
Яго
Остались в запасе
Докса Катокопиас
Арис
25
Хараламбос Кириаку
ОП
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
25
Хараламбос Кириаку
ОП
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
Главный тренер
Костас Саккас
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Докса Катокопиас - Арис
6
1
Всего ударов по воротам
3
14
Удары в створ
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
4
Удары мимо ворот
1
5
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Chatzigeorgiou, Cyprus
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