Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Архентинос Хуниорс - Насьональ
Архентинос Хуниорс - Насьональ: обзор матча 29 мая 2024
Архентинос Хуниорс
29.05.2024, среда, 01:00
Копа Судамерикана, группа F, 6 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
39'
R. Arevalo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Насьональ
79'
Замена
I. Bailone
️️️️
O. Gaona Lugo
79'
Замена
J. Alfaro
️️️️
E. Orzusa
65'
Замена
L. Meza
️️️️
J. F. Santacruz Rodas
64'
Замена
D. Duarte
️️️️
Г. Кабальеро
45'
+2
Желтая карточка
B. Blasi
39'
ГОЛ! 0:1!
R. Arevalo
Пас отдал
L. Rivas
16'
Желтая карточка
А. Сильва
14'
Желтая карточка
E. Orzusa
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Насьональ
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
0
Нарушения
11
14
Офсайды
2
1
Количество передач
407
328
Сейвы
4
5
Точность передач %
73
61
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Насьональ
Парагвай. Примера, 22 тур
2 де Майо
- : -
07.12.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 21 тур
Насьональ
3 : 1
27.11.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 0
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Насьональ
0 : 2
04.11.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 3
01.11.2026
Насьональ
Информация о матче
Главный судья:
Jose Cabero, Chile
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
Новости команд
Все
Архентинос Хуниорс
Насьональ
«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
27 января
«Акрон» интересуется аргентинским вингером
8 января
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Зенит» заплатил за Вегу меньше, чем ожидалось
2025.07.06 22:22
7
«Зенит» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»
2025.07.03 17:07
7
«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
27 января
«Акрон» интересуется аргентинским вингером
8 января
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Зенит» заплатил за Вегу меньше, чем ожидалось
2025.07.06 22:22
7
«Зенит» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»
2025.07.03 17:07
7
35-летний Суарес определился с новым клубом
2022.10.04 22:40
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
2022.09.21 00:32
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
2022.09.20 09:59
Луис Суарес назвал свой новый клуб
2022.07.26 23:54
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022
2022.07.22 07:32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+