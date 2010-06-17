Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Южная Корея
Аргентина - Южная Корея: обзор матча 17 июня 2010
Аргентина
17.06.2010, четверг, 15:30
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
4 : 1
Завершен
Южная Корея
17'
П. Чу-Юн (АГ)
33'
Г. Игуаин
77'
Г. Игуаин
80'
Г. Игуаин
45+1'
Л. Чхун-Ен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Южная Корея
Замена
Л. Дон Гук
️️️️
П. Чу-Юн
Замена
М. Болатти
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 4:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
С. Агуэро
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Замена
С. Агуэро
️️️️
К. Тевес
Желтая карточка
Г. Хайнце
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Замена
К. Нам Иль
️️️️
К. Сун-Юн
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Чхун-Ен
Желтая карточка
Л. Чхун-Ен
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Н. Бурдиссо
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
В. Самуэль
Травма
В. Самуэль
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Чу-Юн
17'
10'
Желтая карточка
Е. Ки Хун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
6
Габриэль Хайнце
ЛЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Хонас Гутьеррес
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
(К)
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
11
Карлос Тевес
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Южная Корея
1
Чун Сун-Рён
ВР
12
Ли Юн Пе
ЛЗ
4
Чо Ен Хюн
ЦЗ
14
Джунг-Су Ли
ЦЗ
2
О Бом Сок
ПЗ
19
Ем Ки Хун
ЛП
16
Ки Сун-Юн
ЦП
8
Юнг-Ву Ким
ЦП
7
Пак Джи Сун
(К)
АП
17
Ли Чхун-Ен
ПП
10
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ху Йонг-Му
Аргентина
0
Диего Посо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Хуан Себастьян Верон
ЦП
5
Марио Болатти
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
18
Мартин Палермо
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Южная Корея
21
Ким Юн Кван
ВР
1
Ли Вун Джэ
ВР
15
Ким Дон Джин
ЛЗ
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
23
Кан Мин Су
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
5
Ким Нам Иль
ЦП
19
Джае-Сунг Ким
ПВ
11
Ли Сенг Юл
ЦФ
20
Ли Дон Гук
ЦФ
9
Ан Джун Хван
ЦФ
4-2-2-2
9
Ромеро
6
Хайнце
13
Самуэль
15
Демичелис
17
Гутьеррес
14
Маскерано
0
Родригес
11
Ди Мария
10
Месси
9
Игуаин
11
Тевес
4-4-1-1
1
Чун Сун-Рён
2
О Бом Сок
4
Чо Ен Хюн
14
Ли
12
Ли Юн Пе
17
Ли Чхун-Ен
16
Ки Сун-Юн
8
Ким
19
Ем Ки Хун
7
Пак Джи Сун
10
Пак Чу-Юн
13
Самуэль
4
Бурдиссо
4
Бурдиссо
13
Самуэль
9
Игуаин
5
Болатти
5
Болатти
9
Игуаин
11
Тевес
9
Агуэро
9
Агуэро
11
Тевес
10
Пак Чу-Юн
20
Ли Дон Гук
20
Ли Дон Гук
10
Пак Чу-Юн
16
Ки Сун-Юн
5
Ким Нам Иль
5
Ким Нам Иль
16
Ки Сун-Юн
Остались в запасе
Аргентина
Южная Корея
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
18
Мартин Палермо
ЦФ
0
Диего Посо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
8
Хуан Себастьян Верон
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
11
Ли Сенг Юл
ЦФ
21
Ким Юн Кван
ВР
23
Кан Мин Су
ЦЗ
9
Ан Джун Хван
ЦФ
1
Ли Вун Джэ
ВР
15
Ким Дон Джин
ЛЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
19
Джае-Сунг Ким
ПВ
Главный тренер
Ху Йонг-Му
Остались в запасе
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
18
Мартин Палермо
ЦФ
0
Диего Посо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
8
Хуан Себастьян Верон
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
11
Ли Сенг Юл
ЦФ
21
Ким Юн Кван
ВР
23
Кан Мин Су
ЦЗ
9
Ан Джун Хван
ЦФ
1
Ли Вун Джэ
ВР
15
Ким Дон Джин
ЛЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
19
Джае-Сунг Ким
ПВ
Главный тренер
Диего Марадона
Главный тренер
Ху Йонг-Му
Статистика матча Аргентина - Южная Корея
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Херманс Петер
Вроманс Вальтер (оба - Бельгия)
Стадион:
Соккер Сити
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:25 (прямая)
Новости команд
Все
Аргентина
Южная Корея
Солари: «Хочу увидеть матч Россия – Аргентина на «Лукойл Арене»
Вчера, 12:07
7
Назван главный претендент на «десятку» Месси в сборной Аргентины
6 ноября
2
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
6 ноября
Итоговое сравнение Месси и Роналду по выступлению за сборные
5 ноября
2
Игрок «Зенита» вновь вызван в сборную Аргентины
3 ноября
4
Солари: «Хочу увидеть матч Россия – Аргентина на «Лукойл Арене»
Вчера, 12:07
7
Назван главный претендент на «десятку» Месси в сборной Аргентины
6 ноября
2
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
6 ноября
Итоговое сравнение Месси и Роналду по выступлению за сборные
5 ноября
2
Игрок «Зенита» вновь вызван в сборную Аргентины
3 ноября
4
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
Южная Корея – Узбекистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Южная Корея – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Южная Корея – Венесуэла: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+