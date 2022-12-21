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Расписание матчей
Испания. Кубок
Аренас - Вальядолид
Аренас - Вальядолид: обзор матча 21 декабря 2022
Аренас
21.12.2022, среда, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 5
Завершен
Вальядолид
29'
J. Bengoetxea
35'
С. Эскудеро
45'
Ш. Вайссман
53'
И. Санчес
76'
К. Перес
81'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аренас - Вальядолид
86'
Желтая карточка
К. Перес
81'
ГОЛ! 1:5!
С. Леон
Пас отдал
К. Перес
80'
Замена
З. Феддаль
️️️️
Л. Роша
80'
Замена
Л. Перес
️️️️
Х. Санчес
76'
ГОЛ! 1:4!
К. Перес
70'
Замена
К. Перес
️️️️
И. Санчес
67'
Замена
С. Леон
️️️️
Ш. Вайссман
66'
Замена
Г. Плата
️️️️
Мончу
53'
ГОЛ! 1:3!
И. Санчес
Пас отдал
О. Плано
52'
Желтая карточка
Л. Роша
45'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Вайссман
Пас отдал
С. Эскудеро
35'
ГОЛ! 1:1!
С. Эскудеро
Пас отдал
Л. Роша
ГОЛ! 1:0!
J. Bengoetxea
29'
24'
Желтая карточка
Мончу
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Аренас - Вальядолид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аренас
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 2 раунд
Аренас
1 : 5
21.12.2022
Вальядолид
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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