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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Лех
Аполлон - Лех: обзор матча 23 сентября 2020
Аполлон
23.09.2020, среда, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 5
Завершен
Лех
42'
П. Тиба
47'
М. Ишак
58'
Я. Каминьски
81'
Я. Сикора
90+1'
П. Тиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Лех
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
П. Тиба
Пас отдал
Н. Качарава
81'
ГОЛ! 0:4!
Я. Сикора
Пас отдал
Д. Рамирес
76'
Замена
М. Скурась
️️️️
Я. Каминьски
73'
Замена
К. Мухар
️️️️
Я. Модер
67'
Замена
Н. Качарава
️️️️
М. Ишак
Замена
S. Markovic
️️️️
E. Sachetti
66'
58'
ГОЛ! 0:3!
Я. Каминьски
Пас отдал
Д. Рамирес
47'
ГОЛ! 0:2!
М. Ишак
Пас отдал
П. Тиба
Замена
D. Larsson
️️️️
И. Питтас
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
П. Тиба
Пас отдал
Д. Рамирес
32'
Желтая карточка
Л. Шатка
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Б. Дабо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
11
Багали Дабо
ЦП
30
Фанос Кателарис
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
5
Esteban Sachetti
ЦФ
0
D. Aguirre
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Аполлон
10
Daniel Larsson
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
5
Giorgos Vasiliou
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
Лех
31
Марко Маленица
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
15
Ника Качарава
ЦФ
1-4-5
99
Деметриу
27
Роберж
28
Питтас
30
Кателарис
8
11
Дабо
0
11
Салаи
30
Дигини
35
5
3-3-2-1
37
Шатка
30
Червински
5
Црномаркович
27
Пухач
7
Модер
16
Рамирес
25
Педру Тиба
13
Каминьски
49
Сикора
9
Ишак
11
Дабо
70
Янниотас
70
Янниотас
11
Дабо
5
10
10
5
28
Питтас
10
10
28
Питтас
7
Модер
73
Мухар
73
Мухар
7
Модер
13
Каминьски
22
Скурась
22
Скурась
13
Каминьски
9
Ишак
15
Качарава
15
Качарава
9
Ишак
Остались в запасе
Аполлон
Лех
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
5
Giorgos Vasiliou
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
31
Марко Маленица
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
4
Томас Рогне
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
5
Giorgos Vasiliou
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
4
Томас Рогне
ЦЗ
Главный тренер
Христакис Христофору
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Аполлон - Лех
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
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Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
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