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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Эвертон
Аполлон - Эвертон: обзор матча 07 декабря 2017
Аполлон
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
0 : 3
Завершен
Эвертон
21'
А. Лукман
27'
А. Лукман
86'
Н. Влашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Эвертон
86'
ГОЛ! 0:3!
Н. Влашич
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Лукман
Пас отдал
К. Миральяс
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
Пас отдал
Н. Влашич
Начало матча
Статистика матча Аполлон - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
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31.10.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
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0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
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0 : 0
10.10.2026
Аполлон
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23.11.2026
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06.11.2026
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Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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