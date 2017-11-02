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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Аталанта
Аполлон - Аталанта: обзор матча 02 ноября 2017
Аполлон
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
35'
Й. Иличич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Аталанта
90'
+3
Желтая карточка
Э. Бериша
72'
Желтая карточка
Х. Хатебур
47'
Желтая карточка
Й. Иличич
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Иличич
Начало матча
Статистика матча Аполлон - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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29.10.2026
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Фрозиноне
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