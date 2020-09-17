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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кайсар - АПОЭЛ
Кайсар - АПОЭЛ: обзор матча 17 сентября 2020
Кайсар
17.09.2020, четверг, 15:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 4
Завершен
АПОЭЛ
25'
Ануар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсар - АПОЭЛ
Замена
Д. Кашкен
️️️️
И. Амирсеитов
89'
85'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Д. Ндонгала
Замена
М. Гурман
️️️️
А. Тагыберген
85'
Желтая карточка
А. Тагыберген
60'
58'
Замена
️️️️
Б. Саар
Замена
A. Stanisavljevic
️️️️
Д. Нарзилдаев
58'
46'
Замена
О. Атцили
️️️️
В. Клонаридис
Желтая карточка
А. Марочкин
29'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ануар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
АПОЭЛ
55
Мигель Силва
ВР
6
Христос Вилер
ЦЗ
16
Христос Сьелис
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
4
Rafael Santos
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Кайсар
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
0
A. Fortes
ЦФ
23
Olzhas Altaev
ЦФ
0
A. Stanisavljevic
ЦФ
0
Reginaldo
ЦФ
АПОЭЛ
4
Giorgos Merkis
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
99
Dimitrios Priniotaki
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-1-1
16
Заруцкий
5
Каиров
55
Граф
22
Марочкин
23
Амирсеитов
10
Нарзилдаев
8
Тагыберген
2-3-5
55
Силва
6
Вилер
16
Сьелис
23
Ануар
11
Жахид
77
Ндонгала
9
Саар
14
Клонаридис
30
Де Винсенти
10
Нсуе
4
23
Амирсеитов
4
Кашкен
4
Кашкен
23
Амирсеитов
10
Нарзилдаев
0
0
10
Нарзилдаев
8
Тагыберген
4
Гурман
4
Гурман
8
Тагыберген
14
Клонаридис
77
Атцили
77
Атцили
14
Клонаридис
77
Ндонгала
9
Нухиу
9
Нухиу
77
Ндонгала
Остались в запасе
Кайсар
АПОЭЛ
0
A. Fortes
ЦФ
23
Olzhas Altaev
ЦФ
16
Марсель Исламкулов
ВР
0
Reginaldo
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
99
Dimitrios Priniotaki
ЦФ
4
Giorgos Merkis
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
0
A. Fortes
ЦФ
23
Olzhas Altaev
ЦФ
16
Марсель Исламкулов
ВР
0
Reginaldo
ЦФ
Остались в запасе
99
Dimitrios Priniotaki
ЦФ
4
Giorgos Merkis
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Кайсар - АПОЭЛ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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