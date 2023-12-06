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Расписание матчей
Испания. Кубок
Антекера - Уэска
Антекера - Уэска: обзор матча 06 декабря 2023
Антекера
06.12.2023, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Уэска
36'
E. Lombardo
90+6'
I. Kortajarena
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антекера - Уэска
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
I. Kortajarena
Пас отдал
А. Канте
90'
+2
Желтая карточка
I. Kortajarena
Желтая карточка
A. Marcelo
89'
85'
Желтая карточка
Х. Муньос
Замена
С. Соуза
️️️️
F. Fomeyem
83'
81'
Замена
Х. Муньос
️️️️
E. Lombardo
79'
Желтая карточка
I. Vilarrasa
Замена
А. Гарсия
️️️️
A. Marín
72'
72'
Замена
А. Канте
️️️️
Д. Боливар
68'
Желтая карточка
Ж. Валентин
65'
Желтая карточка
J. Mier
Желтая карточка
L. Buron
65'
Замена
M. Conejero
️️️️
J. Socorro
48'
46'
Замена
J. Mier
️️️️
А. Бальбоа
46'
Замена
Ж. Бласко
️️️️
К. Хашимото
40'
Желтая карточка
А. Бальбоа
36'
ГОЛ! 0:1!
E. Lombardo
25'
Желтая карточка
М. Рико
13'
Желтая карточка
К. Хашимото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антекера
8
Carlos Kameni
ВР
21
Jeremy Socorro
ЦЗ
12
Franck Fomeyem
ЦЗ
7
Lorenzo Buron
ЦП
10
Chema Núñez
ЦП
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
16
Ale Marín
ЦФ
11
Luis Miguel Redondo
ЦФ
5
Alejandro Marcelo
ЦФ
14
David Muñoz
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Антекера
35
N. Pais
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦП
22
Але Гарсия
ПВ
11
M. Conejero
ЦФ
7
Ruben Solano Sanchez
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
31
Fadia Fofana
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
2-2-5
8
21
12
7
10
16
14
5
11
2
1-5-3
1
Перес
15
7
16
Бальбоа
42
Хашимото
10
7
Рико
3
3
9
Боливар
16
22
Гарсия
22
Гарсия
16
12
19
Соуза
19
Соуза
12
21
11
11
21
7
7
42
Хашимото
5
Бласко
5
Бласко
42
Хашимото
16
Бальбоа
6
6
16
Бальбоа
7
11
Муньос
11
Муньос
7
9
Боливар
28
Канте
28
Канте
9
Боливар
Остались в запасе
Антекера
Уэска
35
N. Pais
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
35
N. Pais
ЦП
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Антекера - Уэска
3
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Антекера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мурсия
1 : 1
30.10.2025
Антекера
Испания. Кубок, 1/32 финала
Антекера
0 : 2
06.12.2023
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Манчего Сьюдад-Реаль
0 : 1
01.11.2023
Антекера
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
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Антекера
Уэска
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
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