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Расписание матчей
Испания. Кубок
Манчего Сьюдад-Реаль - Антекера
Манчего Сьюдад-Реаль - Антекера: обзор матча 01 ноября 2023
Манчего Сьюдад-Реаль
01.11.2023, среда, 19:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Антекера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Манчего Сьюдад-Реаль - Антекера
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчего Сьюдад-Реаль
Испания. Кубок, 1/64 финала
Манчего Сьюдад-Реаль
0 : 1
01.11.2023
Антекера
Антекера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мурсия
1 : 1
30.10.2025
Антекера
Испания. Кубок, 1/32 финала
Антекера
0 : 2
06.12.2023
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Манчего Сьюдад-Реаль
0 : 1
01.11.2023
Антекера
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