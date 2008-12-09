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Лига чемпионов 2026/2027
Панатинаикос - Анортосис
Панатинаикос - Анортосис: обзор матча 09 декабря 2008
Панатинаикос
09.12.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Анортосис
69'
Г. Карагунис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Анортосис
Желтая карточка
Ж. Симао
+2
Замена
️️️️
А. Иваншиц
+1
Замена
А. Рукавина
️️️️
Э. Манциос
Желтая карточка
С. Добрашинович
ГОЛ! 1:0!
Г. Карагунис
Замена
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
️️️️
Т. Деллас
Желтая карточка
И. Скопелитис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦЗ
8
Иоаннис Гумас
ЛП
15
Силва Жилберто
ЦП
14
Георгиос Карагунис
(К)
ЦП
6
Александрос Циолис
ПП
38
Клейтон
ЦФ
9
Эвангелос Манциос
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Анортосис
37
Джеффри Лейвакабесси
ЛЗ
5
Траянос Деллас
ЦЗ
24
Андреас Константину
ЦЗ
4
Николаос Кацавакис
ПЗ
8
Иоаннис Скопелитис
ЛП
18
Синиша Добрашинович
ЦП
27
Седрик Бардон
ПП
14
Венсан Лабан
ЦФ
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Христос Мелиссис
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
5
Марсело Маттос
АП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Анортосис
23
Константинос Самарас
ЦЗ
3-4-2
1
Галинович
3
Саррьеги
23
Симао
26
Винтра
8
Гумас
15
Жилберто
14
Карагунис
6
Циолис
9
Манциос
38
Клейтон
4-3-1
4
Кацавакис
5
Деллас
24
Константину
37
Лейвакабесси
27
Бардон
18
Добрашинович
8
Скопелитис
14
Лабан
9
Манциос
55
Рукавина
55
Рукавина
9
Манциос
23
Иваншиц
23
Иваншиц
14
Салпингидис
14
Салпингидис
Остались в запасе
Панатинаикос
Анортосис
4
Христос Мелиссис
ЦЗ
30
Александрос Цорвас
ВР
11
Сотирис Нинис
ЦП
5
Марсело Маттос
АП
Главный тренер
Хенк тен Кате
23
Константинос Самарас
ЦЗ
Остались в запасе
4
Христос Мелиссис
ЦЗ
30
Александрос Цорвас
ВР
11
Сотирис Нинис
ЦП
5
Марсело Маттос
АП
Остались в запасе
23
Константинос Самарас
ЦЗ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Статистика матча Панатинаикос - Анортосис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
- : -
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Анортосис
1 : 3
11.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Помощники судьи:
Давид Бенеш
Микаэль Аннонье (оба - Франция)
Делегат:
Адриан Титкомб (Англия)
Стадион:
Апостолос Николаидис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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