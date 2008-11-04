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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Анортосис - Интер
Анортосис - Интер: обзор матча 04 ноября 2008
Анортосис
04.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 4 тур
3 : 3
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Анортосис - Интер
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
- : -
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Анортосис
1 : 3
11.10.2026
Пафос
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Помощники судьи:
Стефан Дюамель
Nicolas Pottier (оба - Франция)
Делегат:
Франтишек Лауринец (Словакия)
Стадион:
Антонис Пападопулос
Посещаемость:
17140
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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