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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Ангилья - Суринам
Ангилья - Суринам: обзор матча 08 июня 2024
Ангилья
08.06.2024, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа F, 2 тур
0 : 3
Завершен
Суринам
87'
S. Austin
10'
T. Conraad
62'
Ш. Пинас
75'
T. Conraad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангилья - Суринам
Желтая карточка
K. Lake-Bryan
(фол)
90'
+1
90'
+3'
ГОЛ! 1:3!
S. Austin
87'
85'
Замена
️️️️
R. Adipi
85'
Замена
️️️️
Д. Керк
84'
Травма
T. Conraad
Замена
️️️️
S. Austin
80'
Замена
️️️️
C. Rennie
76'
Замена
️️️️
J. Smeins
76'
75'
ГОЛ! 0:3!
T. Conraad
Пас отдал
Д. Монтнор
71'
Замена
️️️️
Ш. Бекер
71'
Замена
️️️️
J. Hilterman
62'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Пинас
Пас отдал
К. Пал
Замена
️️️️
M. Connor
57'
Замена
️️️️
D. Francis
57'
Травма
A. Scipio
56'
55'
Желтая карточка
Д. Лонвейк
46'
Замена
️️️️
Ш. Пинас
45'
+2'
43'
Желтая карточка
С. Денсвил
(фол)
10'
ГОЛ! 0:1!
T. Conraad
Пас отдал
Д. Монтнор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангилья
1
Jelanie Lawrence
ВР
7
Kyle Lake-Bryan
ЦЗ
13
Jalen Smeins
ЦЗ
20
Kieron Lake-Bryan
ЦЗ
6
Kian Duncan
ЦЗ
5
Alexander Fleming
ЦЗ
8
Germain Hughes
(К)
ЦП
15
Aedan Scipio
ЦП
19
Jordan Deans
ЦП
9
Lamar Carpenter
ЦП
10
Kayne Connor
ЦФ
Главный тренер
Кейт Джеффри
Суринам
23
Этьен Вессен
ВР
17
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
22
Кеннет Пал
ЛЗ
12
Миенти Абена
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
(К)
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
22
Иммануэль Ферай
ЦП
8
Джастин Лонвейк
ЦП
21
Джейден Монтнор
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
20
Tyrone Conraad
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Менцо
Ангилья
21
Shemor Browne
ВР
18
Micah Brooks
ВР
23
Delani Francis
ЦЗ
4
Nicholson Millington
ЦЗ
2
Steven Austin
ЦП
3
Kemari Gumbs
ЦП
11
Cardinaé Rennie
ЦФ
22
Stewart Murray
ЦФ
17
Jayvon Lloyd
ЦФ
12
Rochard Grant
ЦФ
14
Jared Smeins
ЦФ
16
Mekhi Connor
ЦФ
Суринам
13
Jonathan Fonkel
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Dion Malone
ЦЗ
18
Alierio Belfor
ЦЗ
19
Шакилль Пинас
ЦЗ
16
Renske Adipi
ЦП
14
Sergino Eduard
ЦП
25
Jamilho Righters
ЦП
7
Джирано Керк
ПВ
11
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Jeredy Hilterman
ЦФ
3-2-4-1
1
20
6
5
13
7
8
19
9
15
10
3-2-2-3
23
Вессен
17
ван дер Куст
12
Абена
4
Денсвил
2
Дейкстел
22
Пал
22
Ферай
8
Лонвейк
20
7
Мисиджан
21
Монтнор
23
23
2
2
11
11
14
14
16
16
19
Пинас
19
Пинас
16
16
7
Керк
7
Керк
11
Бекер
11
Бекер
9
9
Остались в запасе
Ангилья
Суринам
21
Shemor Browne
ВР
18
Micah Brooks
ВР
4
Nicholson Millington
ЦЗ
3
Kemari Gumbs
ЦП
22
Stewart Murray
ЦФ
17
Jayvon Lloyd
ЦФ
12
Rochard Grant
ЦФ
Главный тренер
Кейт Джеффри
13
Jonathan Fonkel
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Dion Malone
ЦЗ
18
Alierio Belfor
ЦЗ
14
Sergino Eduard
ЦП
25
Jamilho Righters
ЦП
Главный тренер
Стэнли Менцо
Остались в запасе
21
Shemor Browne
ВР
18
Micah Brooks
ВР
4
Nicholson Millington
ЦЗ
3
Kemari Gumbs
ЦП
22
Stewart Murray
ЦФ
17
Jayvon Lloyd
ЦФ
12
Rochard Grant
ЦФ
Остались в запасе
13
Jonathan Fonkel
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Dion Malone
ЦЗ
18
Alierio Belfor
ЦЗ
14
Sergino Eduard
ЦП
25
Jamilho Righters
ЦП
Главный тренер
Кейт Джеффри
Главный тренер
Стэнли Менцо
Статистика матча Ангилья - Суринам
1
2
Всего ударов по воротам
2
27
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
12
Нарушения
2
10
Офсайды
1
3
Количество передач
183
576
Сейвы
7
1
Точность передач %
66
89
Удары мимо ворот
0
13
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
1
18
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Сен-Мартен
5 : 1
11.11.2026
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
1 : 0
21.09.2026
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Каймановы острова
4 : 0
16.11.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Багамские острова
1 : 2
13.11.2025
Ангилья
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Ангилья
0 : 3
07.06.2025
Сальвадор
Суринам
Товарищеские матчи. Сборные
Суринам
4 : 0
15.11.2026
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Боливия
2 : 1
27.03.2026
Суринам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
3 : 1
19.11.2025
Суринам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
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4 : 0
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