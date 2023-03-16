Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вильярреал - Андерлехт
Вильярреал - Андерлехт: обзор матча 16 марта 2023
Вильярреал
16.03.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Андерлехт
73'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Андерлехт
87'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Ф. Амузу
83'
Желтая карточка
М. Ашимеру
Желтая карточка
Х. Куэнка
79'
73'
ГОЛ! 0:1!
И. Слимани
Пас отдал
М. Мурильо
Замена
Н. Джексон
️️️️
Ж. Морено
72'
Замена
Й. Пино
️️️️
Х. Луис Моралес
72'
70'
Желтая карточка
И. Слимани
Желтая карточка
Й. Пино
69'
67'
Желтая карточка
Я. Версхарен
63'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Л. Рафаэлов
63'
Замена
И. Слимани
️️️️
Б. Раман
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Р. Террац
59'
18'
Желтая карточка
М. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Рейна
5
Морено
2
Манди
4
Куэнка
8
Фойт
11
Террац
10
Парехо
10
Баэна
21
Чуквуэзе
25
Моралес
7
Морено
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
16
Н'Диайе
24
Диавара
16
Версхарен
11
Рафаэлов
9
Амузу
10
Дрейер
14
Раман
11
Террац
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
11
Террац
25
Моралес
10
Пино
10
Пино
25
Моралес
7
Морено
11
Джексон
11
Джексон
7
Морено
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
9
Амузу
29
Стройкенс
29
Стройкенс
9
Амузу
14
Раман
19
Слимани
19
Слимани
14
Раман
Остались в запасе
Вильярреал
Андерлехт
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Вильярреал - Андерлехт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Андерлехт
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+