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Лига конференций 2026/2027
Андерлехт - Вильярреал
Андерлехт - Вильярреал: обзор матча 09 марта 2023
Андерлехт
09.03.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Вильярреал
57'
А. Дрейер
28'
М. Тригерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Вильярреал
Замена
Н. Ангуло
️️️️
А. Дрейер
86'
Замена
К. Сарделла
️️️️
М. Н'Диайе
86'
73'
Замена
Р. Террац
️️️️
М. Тригерос
73'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Х. Луис Моралес
73'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
А. Баэна
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Л. Рафаэлов
73'
Замена
И. Слимани
️️️️
Б. Раман
66'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Ф. Амузу
66'
58'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
ГОЛ! 1:1!
А. Дрейер
Пас отдал
Ф. Амузу
57'
37'
Желтая карточка
М. Тригерос
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Тригерос
Пас отдал
С. Чуквуэзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
23
Хенрик Беллман
ПВ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
19
Люка Стассен
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
16
Н'Диайе
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
24
Диавара
16
Версхарен
11
Рафаэлов
9
Амузу
10
Дрейер
14
Раман
4-2-2-1
25
Рейна
8
Фойт
2
Манди
4
Куэнка
22
Мохика
14
Тригерос
10
Парехо
21
Чуквуэзе
10
Баэна
25
Моралес
16
Н'Диайе
54
Сарделла
54
Сарделла
16
Н'Диайе
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
9
Амузу
29
Стройкенс
29
Стройкенс
9
Амузу
10
Дрейер
10
Ангуло
10
Ангуло
10
Дрейер
14
Раман
19
Слимани
19
Слимани
14
Раман
10
Баэна
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
10
Баэна
14
Тригерос
11
Террац
11
Террац
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
25
Моралес
11
Джексон
11
Джексон
25
Моралес
Остались в запасе
Андерлехт
Вильярреал
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
23
Хенрик Беллман
ПВ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
19
Люка Стассен
ЦФ
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
23
Хенрик Беллман
ПВ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
19
Люка Стассен
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Андерлехт - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
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Сельта
- : -
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Вильярреал
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Славия
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Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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