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Лига конференций 2026/2027
Андерлехт - Пайде
Андерлехт - Пайде: обзор матча 11 августа 2022
Андерлехт
11.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Пайде
62'
Ф. Силва
72'
М. Мурильо
75'
М. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Пайде
Замена
️️️️
А. Требель
78'
76'
Замена
H. Ojamaa
️️️️
С. Лутс
ГОЛ! 3:0!
М. Мурильо
Пас отдал
К. Ольссон
75'
Замена
И. Абдулразак
️️️️
Ф. Амузу
73'
ГОЛ! 2:0!
М. Мурильо
Пас отдал
Ф. Силва
72'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Силва
Пас отдал
Л. Рафаэлов
62'
Замена
Ф. Силва
️️️️
М. Ашимеру
58'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Б. Раман
58'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
С. Эспозито
58'
26'
Замена
К. Палумец
️️️️
K. Saag
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
33
Карл Меол
ЦЗ
80
Доминик Симон
ЦП
7
Роби Саарма
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
12
A. Razak Yusif
ЦФ
29
Joseph Saliste
ЦФ
11
Kaimar Saag
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
4
Foday Darboe
ЦЗ
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
25
Sten Jakob Viidas
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
4-4-2
1
ван Кромбрадж
54
Сарделла
29
Худт
3
Делкруа
62
Мурильо
8
Ольссон
18
Ашимеру
9
Амузу
16
Требель
14
Раман
94
Эспозито
2-4-4
1
Аксалу
24
Клаван
33
Меол
7
Саарма
19
Лутс
10
Фролов
80
Симон
20
Пихт
11
29
12
94
Эспозито
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
94
Эспозито
9
Амузу
21
Абдулразак
21
Абдулразак
9
Амузу
14
Раман
29
Стройкенс
29
Стройкенс
14
Раман
18
Ашимеру
21
Силва
21
Силва
18
Ашимеру
19
Лутс
15
15
19
Лутс
11
80
Палумец
80
Палумец
11
Остались в запасе
Андерлехт
Пайде
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
99
Ebrima Jarju
ВР
4
Foday Darboe
ЦЗ
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
3
Kristjan Pelt
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
25
Sten Jakob Viidas
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
99
Ebrima Jarju
ВР
4
Foday Darboe
ЦЗ
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
3
Kristjan Pelt
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
25
Sten Jakob Viidas
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Статистика матча Андерлехт - Пайде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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