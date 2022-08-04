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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пайде - Андерлехт
Пайде - Андерлехт: обзор матча 04 августа 2022
Пайде
04.08.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Андерлехт
10'
Л. Рафаэлов
40'
Ф. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Пайде - Андерлехт
81'
Желтая карточка
М. Кана
Замена
S. Mosnikov
️️️️
К. Меол
80'
80'
Замена
С. Эспозито
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
80'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Ф. Силва
73'
Замена
К. Сарделла
️️️️
Я. Версхарен
73'
Замена
Б. Раман
️️️️
М. Мурильо
73'
Замена
М. Кана
️️️️
К. Арнстад
70'
Желтая карточка
К. Арнстад
Замена
К. Палумец
️️️️
K. Saag
61'
40'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Силва
Пас отдал
Л. Рафаэлов
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Ф. Амузу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
33
Карл Меол
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Андрей Фролов
ЦП
80
Доминик Симон
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
12
A. Razak Yusif
ЦФ
29
Joseph Saliste
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
11
Kaimar Saag
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
4
Foday Darboe
ЦЗ
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
7
Роби Саарма
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
25
Sten Jakob Viidas
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
16
S. Mosnikov
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
21
Ишак Абдулразак
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
2-4-4
1
Аксалу
33
Меол
24
Клаван
10
Фролов
26
Тамбеду
19
Лутс
80
Симон
12
11
27
29
3-3-4
1
ван Кромбрадж
62
Мурильо
3
Делкруа
29
Худт
16
Версхарен
9
Амузу
11
Рафаэлов
21
Силва
10
Айт Эль-Хадж
10
Арнстад
6
Дебаст
33
Меол
16
16
33
Меол
11
80
Палумец
80
Палумец
11
62
Мурильо
14
Раман
14
Раман
62
Мурильо
16
Версхарен
54
Сарделла
54
Сарделла
16
Версхарен
10
Арнстад
55
Кана
55
Кана
10
Арнстад
21
Силва
29
Стройкенс
29
Стройкенс
21
Силва
10
Айт Эль-Хадж
94
Эспозито
94
Эспозито
10
Айт Эль-Хадж
Остались в запасе
Пайде
Андерлехт
99
Ebrima Jarju
ВР
4
Foday Darboe
ЦЗ
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
7
Роби Саарма
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
25
Sten Jakob Viidas
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
21
Ишак Абдулразак
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
99
Ebrima Jarju
ВР
4
Foday Darboe
ЦЗ
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
7
Роби Саарма
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
25
Sten Jakob Viidas
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
21
Ишак Абдулразак
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Статистика матча Пайде - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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