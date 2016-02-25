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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Андерлехт
Олимпиакос - Андерлехт: обзор матча 25 февраля 2016
Олимпиакос
25.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Андерлехт
29'
К. Фортунис (П)
103'
Ф. Ашампонг
112'
Ф. Ашампонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Андерлехт
112'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ашампонг
Пас отдал
С. Дефур
103'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ашампонг
Пас отдал
М. Суарес
97'
Замена
С. Дефур
️️️️
Л. Дендокер
90'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
А. Бюттнер
88'
Желтая карточка
С. Баджи
86'
Желтая карточка
Ф. Ашампонг
Замена
Себа
️️️️
А. Пулидо
83'
82'
Замена
М. Суарес
️️️️
Ф. Джуричич
Желтая карточка
А. Домингес
70'
Замена
С. Зделар
️️️️
Э. Камбьяссо
67'
65'
Желтая карточка
Э. Нахар
Желтая карточка
А. Ботиа
57'
Замена
А. Домингес
️️️️
Д. Дурмаз
51'
45'
+2
Желтая карточка
А. Бюттнер
Желтая карточка
А. Масуаку
35'
30'
Желтая карточка
Кара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Фортунис
29'
21'
Желтая карточка
Л. Дендокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Алан Пулидо
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
92
Себа
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
4-3-1-2
13
Роберто
26
Масуаку
4
Ботиа
3
Да Кошта
3
Эльабделлауи
91
Камбьяссо
10
Дурмаз
19
Миливойевич
7
Фортунис
12
Идейе
9
Пулидо
4-3-2-1
1
Прото
31
Нахар
5
Кара
3
Дешахт
28
Бюттнер
18
Дендокер
26
Прат
25
Баджи
31
Джуричич
18
Ашампонг
77
Окака-Чука
91
Камбьяссо
14
Зделар
14
Зделар
91
Камбьяссо
10
Дурмаз
10
Домингес
10
Домингес
10
Дурмаз
9
Пулидо
92
Себа
92
Себа
9
Пулидо
28
Бюттнер
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
28
Бюттнер
18
Дендокер
16
Дефур
16
Дефур
18
Дендокер
31
Джуричич
7
Суарес
7
Суарес
31
Джуричич
Остались в запасе
Олимпиакос
Андерлехт
1
Стефанос Капино
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
33
Дави Руф
ВР
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Олимпиакос - Андерлехт
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Арнольд Хантер
(Фермана)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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