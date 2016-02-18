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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Олимпиакос
Андерлехт - Олимпиакос: обзор матча 18 февраля 2016
Андерлехт
18.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Олимпиакос
67'
Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Олимпиакос
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
А. Бюттнер
89'
Замена
М. Суарес
️️️️
С. Дефур
89'
84'
Замена
А. Домингес
️️️️
Д. Дурмаз
82'
Желтая карточка
А. Масуаку
81'
Замена
А. Пулидо
️️️️
Себа
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Ф. Джуричич
74'
69'
Замена
П. Касами
️️️️
С. Зделар
ГОЛ! 1:0!
Кара
67'
66'
Желтая карточка
Себа
59'
Желтая карточка
М. Да Кошта
Желтая карточка
О. Дешахт
54'
34'
Желтая карточка
С. Зделар
Желтая карточка
С. Дефур
25'
Желтая карточка
С. Дефур
24'
4'
Желтая карточка
Л. Салино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
5
Кара
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
25
Стефан Баджи
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
30
Леонардо Салино
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
4-3-2-1
1
Прото
5
Кара
3
Дешахт
28
Бюттнер
31
Нахар
25
Баджи
16
Дефур
26
Прат
18
Ашампонг
31
Джуричич
77
Окака-Чука
3-1-3-1-2
13
Роберто
4
Ботиа
3
Да Кошта
26
Масуаку
14
Зделар
30
Салино
19
Миливойевич
10
Дурмаз
7
Фортунис
92
Себа
12
Идейе
28
Бюттнер
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
28
Бюттнер
31
Джуричич
18
Тилеманс
18
Тилеманс
31
Джуричич
16
Дефур
7
Суарес
7
Суарес
16
Дефур
92
Себа
9
Пулидо
9
Пулидо
92
Себа
14
Зделар
23
Касами
23
Касами
14
Зделар
10
Дурмаз
10
Домингес
10
Домингес
10
Дурмаз
Остались в запасе
Андерлехт
Олимпиакос
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Андерлехт - Олимпиакос
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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