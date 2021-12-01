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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эуропа - Аморебьета
Эуропа - Аморебьета: обзор матча 01 декабря 2021
Эуропа
01.12.2021, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Аморебьета
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эуропа - Аморебьета
74'
Замена
И. Бильбао
️️️️
A. Etxabaru
61'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
A. Arregi
Начало матча
Статистика матча Эуропа - Аморебьета
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эуропа
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реус Реддис
3 : 2
29.10.2025
Эуропа
Испания. Кубок, 2 раунд
Эуропа
1 : 2
03.12.2024
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эуропа
2 : 1
30.10.2024
Альбасете
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эуропа
0 : 2
01.11.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1 раунд
Эуропа
0 : 1
01.12.2021
Аморебьета
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
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