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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эуропа - Альбасете
Эуропа - Альбасете: обзор матча 30 октября 2024
Эуропа
30.10.2024, среда, 20:30
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Альбасете
68'
P.
82'
Х. Морсильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эуропа - Альбасете
82'
ГОЛ! 1:1!
Х. Морсильо
75'
Замена
А. Килес
️️️️
Фидель
Замена
M. Babanzila
️️️️
M. Sgró
73'
70'
Желтая карточка
А. Родригес
ГОЛ! 1:0!
P.
68'
46'
Замена
R. Marchán
️️️️
Х. Вильяр
46'
Замена
J. García
️️️️
M. Moreno
1'
Красная карточка
E. de la Casa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эуропа
1
Хуан Флере
ВР
5
Arnau Campeny
ЦЗ
3
John Neeskens
ЦЗ
22
Marcel Sgró
ЦЗ
4
Alex Cano
(К)
ЦЗ
14
Adnane Ghailan
ЦП
15
Jordi Cano
ЦП
6
Noel Carbonell
ЦП
9
Pime
ЦФ
20
Julián Mahicas
ЦФ
19
Roger Escoruela
ЦФ
Альбасете
13
Кристиан Риверо
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Антонио Пачеко
ЦП
8
Хави Вильяр
ЦП
32
Eduardo de la Casa
ЦП
9
Marcos Moreno
ЦФ
14
R. Rodriguez
(К)
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
28
Joan Pulpon
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Эуропа
13
Pol Cordero
ВР
8
Manel Lozano
ЦЗ
2
Gerard Urbina
ЦЗ
18
Jorge Carreón
ЦП
15
Meshak Babanzila
ЦП
10
Alex Pla
ЦП
27
Sicu
ЦФ
26
Buba Juwara
ЦФ
14
Albert Martí
ЦФ
28
Albert García
ЦФ
11
Carlos Gilbert
ЦФ
Альбасете
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Rai Marchán
ЦП
20
Алехандро Мелендес
ЦП
33
Neco Rubayo
ЦП
7
Juanma García
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
4-3-3
1
Флере
5
22
4
3
14
15
6
19
20
9
2-3-1-4
13
Риверо
22
Родригес
37
Рос
6
Пачеко
8
Вильяр
32
10
Фидель
28
4
14
9
22
15
15
22
8
Вильяр
6
6
8
Вильяр
9
7
7
9
10
Фидель
9
Килес
9
Килес
10
Фидель
Остались в запасе
Эуропа
Альбасете
13
Pol Cordero
ВР
8
Manel Lozano
ЦЗ
2
Gerard Urbina
ЦЗ
18
Jorge Carreón
ЦП
10
Alex Pla
ЦП
27
Sicu
ЦФ
26
Buba Juwara
ЦФ
14
Albert Martí
ЦФ
28
Albert García
ЦФ
11
Carlos Gilbert
ЦФ
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
20
Алехандро Мелендес
ЦП
33
Neco Rubayo
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
13
Pol Cordero
ВР
8
Manel Lozano
ЦЗ
2
Gerard Urbina
ЦЗ
18
Jorge Carreón
ЦП
10
Alex Pla
ЦП
27
Sicu
ЦФ
26
Buba Juwara
ЦФ
14
Albert Martí
ЦФ
28
Albert García
ЦФ
11
Carlos Gilbert
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
20
Алехандро Мелендес
ЦП
33
Neco Rubayo
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Эуропа - Альбасете
1
1
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
6
Офсайды
3
1
Количество передач
329
216
Сейвы
2
8
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
13
1
Матчи команд
Эуропа
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реус Реддис
3 : 2
29.10.2025
Эуропа
Испания. Кубок, 2 раунд
Эуропа
1 : 2
03.12.2024
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эуропа
2 : 1
30.10.2024
Альбасете
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эуропа
0 : 2
01.11.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1 раунд
Эуропа
0 : 1
01.12.2021
Аморебьета
Альбасете
Испания. Сегунда, 17 тур
Сеута
- : -
06.12.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
4 : 0
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
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