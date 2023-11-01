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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эуропа - Эльче
Эуропа - Эльче: обзор матча 01 ноября 2023
Эуропа
01.11.2023, среда, 20:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Эльче
43'
М. Эль-Гезуани
82'
Р. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эуропа - Эльче
90'
+1
Замена
О. Плано
️️️️
Р. Мендоса
82'
ГОЛ! 0:2!
Р. Мендоса
Пас отдал
М. Эль-Гезуани
79'
Замена
Н. Кастро
️️️️
А. Мартин
64'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Д. Гонсалес
Замена
М. Валес
️️️️
G. Castell
58'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Гезуани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эуропа
1
Marc Vito
ВР
17
Guillem Castell
ЦЗ
4
Alex Cano
(К)
ЦЗ
5
Arnau Campeny
ЦЗ
8
Pau López
ЦП
10
Alex Pla
ЦП
22
Victor Aliaga
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
(К)
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Эуропа
19
Sergio Bermúdez
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
14
Albert Martí
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Николас Кастро
АП
20
Оскар Плано
ПВ
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
3-2-1
1
17
4
5
8
10
22
3-2-2-2
13
Бадия
16
Гонсалес
34
5
Каррейра
4
Мартин
3
Бланко
10
Гути
4
Мендоса
10
9
Эль-Гезуани
17
3
Валес
3
Валес
17
16
Гонсалес
2
Гаспар
2
Гаспар
16
Гонсалес
4
Мартин
8
Кастро
8
Кастро
4
Мартин
4
Мендоса
20
Плано
20
Плано
4
Мендоса
Остались в запасе
Эуропа
Эльче
19
Sergio Bermúdez
ЦП
14
Albert Martí
ЦФ
8
Мигель Сан Роман
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
19
Sergio Bermúdez
ЦП
14
Albert Martí
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Эуропа - Эльче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эуропа
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реус Реддис
3 : 2
29.10.2025
Эуропа
Испания. Кубок, 2 раунд
Эуропа
1 : 2
03.12.2024
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эуропа
2 : 1
30.10.2024
Альбасете
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эуропа
0 : 2
01.11.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1 раунд
Эуропа
0 : 1
01.12.2021
Аморебьета
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
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