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Расписание матчей
Франция. Кубок
Монако - Амьен
Монако - Амьен: обзор матча 08 февраля 2022
Монако
08.02.2022, вторник, 23:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Амьен
5'
О. Чуамени
54'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Монако - Амьен
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Р. Агилар
83'
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ю. Фофана
58'
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
54'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ж. Мартинш
46'
Замена
Г. Марипан
️️️️
К. Матсима
46'
Желтая карточка
О. Чуамени
22'
ГОЛ! 1:0!
О. Чуамени
5'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Монако - Амьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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Монако
Амьен
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