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Расписание матчей
Франция. Кубок
Линас-Монлери - Амьен
Линас-Монлери - Амьен: обзор матча 02 января 2022
Линас-Монлери
02.01.2022, воскресенье, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Амьен
47'
Э. Гнаоре
49'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Линас-Монлери - Амьен
90'
+4
Желтая карточка
Э. Гнаоре
49'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Аколо
Пас отдал
А. Гомис
47'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гнаоре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линас-Монлери
0
Ali Lutumba
ВР
0
Elhadji Tchabo
ЦЗ
0
Colin Kouassi
ЦЗ
11
Aurelien Ngeyitala
ЦП
10
Jordan Fukidi
ЦП
7
Tom Bouvil
ЦП
5
Xabier Marcilla
ЦП
0
Gratien Tsota
ЦП
0
Pascal Leno
ЦФ
0
Issa Cisse
ЦФ
Амьен
8
Эдди Гнаоре
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
11
Айрон Гомис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Линас-Монлери
13
Kylian Baroudi
ЦЗ
19
Emmanuel Gbobouo
ЦП
0
Johan Roca
ЦП
0
Teddy Duval
ЦП
0
Aadil El Gachbour
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2-5-2
0
0
0
10
7
5
0
11
0
0
2-4
8
Гнаоре
34
Зунгу
6
21
77
Аколо
11
Гомис
Остались в запасе
Линас-Монлери
Амьен
13
Kylian Baroudi
ЦЗ
19
Emmanuel Gbobouo
ЦП
0
Johan Roca
ЦП
0
Teddy Duval
ЦП
0
Aadil El Gachbour
ЦФ
1
Реджис Гютне
ВР
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
13
Kylian Baroudi
ЦЗ
19
Emmanuel Gbobouo
ЦП
0
Johan Roca
ЦП
0
Teddy Duval
ЦП
0
Aadil El Gachbour
ЦФ
Остались в запасе
1
Реджис Гютне
ВР
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Линас-Монлери - Амьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Линас-Монлери
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
0 : 2
07.01.2023
Ланс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Линас-Монлери
3 : 3
02.01.2022
Амьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
2 : 0
19.12.2021
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
0 : 6
05.01.2020
ПСЖ
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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