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Расписание матчей
Франция. Кубок
Линас-Монлери - Ланс
Линас-Монлери - Ланс: обзор матча 07 января 2023
Линас-Монлери
07.01.2023, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Линас-Монлери - Ланс
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Линас-Монлери
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
0 : 2
07.01.2023
Ланс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Линас-Монлери
3 : 3
02.01.2022
Амьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
2 : 0
19.12.2021
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
0 : 6
05.01.2020
ПСЖ
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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