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Расписание матчей
Франция. Кубок
Линас-Монлери - ПСЖ
Линас-Монлери - ПСЖ: обзор матча 05 января 2020
Линас-Монлери
05.01.2020, воскресенье, 22:55
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 6
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Линас-Монлери - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Линас-Монлери
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
0 : 2
07.01.2023
Ланс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Линас-Монлери
3 : 3
02.01.2022
Амьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
2 : 0
19.12.2021
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
0 : 6
05.01.2020
ПСЖ
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
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ПСЖ
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
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Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
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Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
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Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
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Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
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