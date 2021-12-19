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Расписание матчей
Франция. Кубок
Линас-Монлери - Анжер
Линас-Монлери - Анжер: обзор матча 19 декабря 2021
Линас-Монлери
19.12.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линас-Монлери - Анжер
65'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
А. Бобишон
65'
Замена
Т. Мангани
️️️️
Б. Менди
65'
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Бамба
41'
Желтая карточка
К. Нинга
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линас-Монлери
0
Ali Lutumba
ВР
0
Elhadji Tchabo
ЦЗ
0
Colin Kouassi
ЦЗ
0
Gratien Tsota
ЦП
0
Issa Cisse
ЦФ
0
Pascal Leno
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Линас-Монлери
0
Teddy Duval
ЦП
0
Johan Roca
ЦП
0
Aadil El Gachbour
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
2-1-2
0
0
0
0
0
0
4-1-2-1-2
13
Бернардони
25
Бамба
15
Мансе
29
Томас
77
Эбосс
3
Менди
14
Бобишон
15
Капелле
28
Лаж
29
Нинга
13
Баокен
3
Менди
6
Мангани
6
Мангани
3
Менди
25
Бамба
21
Унаи
21
Унаи
25
Бамба
14
Бобишон
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
14
Бобишон
Остались в запасе
Линас-Монлери
Анжер
0
Teddy Duval
ЦП
0
Johan Roca
ЦП
0
Aadil El Gachbour
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
1
Антони Мандре
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
0
Teddy Duval
ЦП
0
Johan Roca
ЦП
0
Aadil El Gachbour
ЦФ
Остались в запасе
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
1
Антони Мандре
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Линас-Монлери - Анжер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Линас-Монлери
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
0 : 2
07.01.2023
Ланс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Линас-Монлери
3 : 3
02.01.2022
Амьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
2 : 0
19.12.2021
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Линас-Монлери
0 : 6
05.01.2020
ПСЖ
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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