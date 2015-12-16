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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Америка - Мазембе
Америка - Мазембе: обзор матча 16 декабря 2015
Америка
16.12.2015, среда, 10:30
Клубный чемпионат мира
2 : 1
Завершен
Мазембе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Америка - Мазембе
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0
0
Желтые карточки
0
0
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