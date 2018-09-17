Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конная полиция растоптала болельщиков после матча в африканской Лиге чемпионов

    Трагедией завершился первый четвертьфинальный матч африканской Лиги чемпионов между ангольским «Примейру ди Агошту» и конголезским «Мазембе».

    После игры, состоявшейся на стадионе «11 ноября» в Луанде в субботу, 15 сентября, большое количество болельщиков собралось возле закрытого выхода со стадиона, в результате чего образовалась давка. После открытия ворот люди ринулись наружу и попали прямиком под конную полицию.

    В результате происшествия погибло пять человек погибли, еще семерых доставили в больницу. По информации Федерация спорта Анголы, пострадавшие уже выписаны из госпиталя.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2018 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 сентября 2018, 18:33

      очередная дикость в анголе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 17:53

      Трагедия, которой не должно быть место.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 17 сентября 2018, 16:35

      Жесть збс сходил на матч

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11