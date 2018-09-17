Конная полиция растоптала болельщиков после матча в африканской Лиге чемпионов

Трагедией завершился первый четвертьфинальный матч африканской Лиги чемпионов между ангольским «Примейру ди Агошту» и конголезским «Мазембе».

После игры, состоявшейся на стадионе «11 ноября» в Луанде в субботу, 15 сентября, большое количество болельщиков собралось возле закрытого выхода со стадиона, в результате чего образовалась давка. После открытия ворот люди ринулись наружу и попали прямиком под конную полицию.

В результате происшествия погибло пять человек погибли, еще семерых доставили в больницу. По информации Федерация спорта Анголы, пострадавшие уже выписаны из госпиталя.

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