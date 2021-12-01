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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альхесирас - Унионистас де Саламанка
Альхесирас - Унионистас де Саламанка: обзор матча 01 декабря 2021
Альхесирас
01.12.2021, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Унионистас де Саламанка
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Альхесирас - Унионистас де Саламанка
Желтая карточка
N. Van Rijn
89'
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
Х. Мена
83'
Замена
J. Duarte
️️️️
I. Turrillo
75'
Желтая карточка
I. Turrillo
53'
Желтая карточка
A. Leiva
47'
Замена
F.
️️️️
J. Peris Sornosa
46'
Замена
D. González Roni
️️️️
M. Ángel Campaña Navarro
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Альхесирас - Унионистас де Саламанка
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Альхесирас
Испания. Кубок, 1 раунд
Альхесирас
1 : 2
01.12.2021
Унионистас де Саламанка
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 2 раунд
Унионистас де Саламанка
2 : 3
04.12.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1 раунд
Утебо
0 : 4
30.10.2024
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 1/8 финала
Унионистас де Саламанка
1 : 3
18.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/16 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 1
07.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/32 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 0
06.12.2023
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