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Расписание матчей
Германия. Кубок
Алемания - Хольштайн
Алемания - Хольштайн: обзор матча 17 августа 2024
Алемания
17.08.2024, суббота, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Хольштайн
60'
C. Benschop
16'
Ш. Мачино
82'
Л. Розенбом
90+1'
Л. Розенбом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алемания - Хольштайн
Замена
L. Putaro
️️️️
B. Baxter Bahn
90'
+4
Желтая карточка
U. Bapoh
90'
+3
Желтая карточка
K. Goden
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Л. Розенбом
Замена
U. Bapoh
️️️️
A. Heinz
89'
Замена
F. Heister
️️️️
N. Winter
89'
82'
ГОЛ! 1:2!
Л. Розенбом
79'
Замена
Л. Розенбом
️️️️
Т. Беккер
76'
Замена
М. Кнудсен
️️️️
Н. Ремберг
76'
Замена
А. Келати
️️️️
Ф. Порат
76'
Замена
М. Коменда
️️️️
М. Ивежич
Замена
T. Topken
️️️️
C. Benschop
73'
Замена
K. Goden
️️️️
L. Scepanik
73'
71'
Желтая карточка
Н. Ремберг
65'
Замена
Ф. Арп
️️️️
Т. Пухач
ГОЛ! 1:1!
C. Benschop
Пас отдал
N. Winter
60'
59'
Желтая карточка
Ф. Порат
Желтая карточка
A. Heinz
56'
Желтая карточка
L. Scepanik
45'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Мачино
Пас отдал
Ф. Порат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
15
Mika Timothy Hanraths
(К)
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Хольштайн
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
11
Kevin Goden
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Leandro Putaro
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
16
Анду Келати
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
4-1-5
1
Йохнен
15
4
30
13
Румпф
23
5
7
35
21
8
2-1-3-5
8
Беккер
27
Пухач
4
Эррас
90
Холтби
5
Ивежич
21
Ремберг
1
Вайнер
27
Порат
17
Бернхардссон
11
Пихлер
18
Мачино
7
11
11
7
21
16
16
21
8
20
20
8
35
22
22
35
30
19
19
30
8
Беккер
23
Розенбом
23
Розенбом
8
Беккер
21
Ремберг
4
Кнудсен
4
Кнудсен
21
Ремберг
27
Порат
16
Келати
16
Келати
27
Порат
5
Ивежич
3
Коменда
3
Коменда
5
Ивежич
27
Пухач
7
Арп
7
Арп
27
Пухач
Остались в запасе
Алемания
Хольштайн
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
6
Frederic Baum
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
31
Marcel Engelhardt
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
6
Frederic Baum
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Статистика матча Алемания - Хольштайн
4
2
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
191
485
Сейвы
4
3
Точность передач %
59
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Бахер
(Мюнхен)
Стадион:
Нью Тиволи
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