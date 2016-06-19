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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Албания
Румыния - Албания: обзор матча 19 июня 2016
Румыния
19.06.2016, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Албания
43'
А. Садику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Албания
90'
+4
Желтая карточка
Э. Хюсай
Желтая карточка
Г. Торже
90'
+3
Желтая карточка
К. Сэпунару
85'
85'
Желтая карточка
Л. Мемушай
83'
Замена
Л. Цана
️️️️
М. Баша
77'
Замена
О. Роши
️️️️
Э. Леньяни
Замена
Ф. Андоне
️️️️
А. Попа
68'
59'
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Садику
Замена
Г. Торже
️️️️
Д. Алибек
57'
Желтая карточка
А. Мэцел
54'
Замена
Л. Сынмэртян
️️️️
А. Препелицэ
45'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Садику
Пас отдал
Л. Мемушай
6'
Желтая карточка
М. Баша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Александру Мэцел
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
20
Адриан Попа
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
16
Стелиано Филип
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Таулант Джака
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
4-1-3-2
12
Тэтэрушану
2
Мэцел
21
Григоре
22
Сэпунару
21
Кирикеш
14
Препелицэ
20
Попа
5
Хобан
10
Станчу
19
Станку
7
Алибек
3-2-3-1
1
Бериша
15
Маврай
5
Айети
3
Леньяни
4
Хюсай
7
Аголли
8
Баша
9
Мемушай
22
Абраши
10
Садику
7
Алибек
11
Торже
11
Торже
7
Алибек
14
Препелицэ
17
Сынмэртян
17
Сынмэртян
14
Препелицэ
20
Попа
14
Андоне
14
Андоне
20
Попа
8
Баша
5
Цана
5
Цана
8
Баша
3
Леньяни
21
Роши
21
Роши
3
Леньяни
10
Садику
19
Балай
19
Балай
10
Садику
Остались в запасе
Румыния
Албания
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
16
Стелиано Филип
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
13
Насер Алийи
ЛЗ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Таулант Джака
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
16
Стелиано Филип
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Остались в запасе
13
Насер Алийи
ЛЗ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Таулант Джака
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Румыния - Албания
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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