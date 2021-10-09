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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Албания
Венгрия - Албания: обзор матча 09 октября 2021
Венгрия
09.10.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
0 : 1
Завершен
Албания
80'
А. Броя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Албания
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
89'
86'
Замена
И. Баллиу
️️️️
Л. Траши
Замена
А. Ланг
️️️️
Э. Ботка
83'
Замена
Я. Хан
️️️️
Л. Него
83'
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Броя
Пас отдал
К. Баре
73'
Желтая карточка
Л. Траши
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
А. Надь
71'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
Р. Салаи
71'
69'
Желтая карточка
Ф. Везели
66'
Замена
А. Броя
️️️️
М. Узуни
66'
Замена
Р. Манай
️️️️
С. Цикалеши
61'
Желтая карточка
К. Гясула
Замена
С. Шен
️️️️
Д. Шаллой
59'
46'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Э. Чекичи
Желтая карточка
Э. Ботка
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Э. Чекичи
30'
Замена
Ф. Везели
️️️️
Б. Джимсити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
18
Жолт Надь
ЦФ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
7
Кейди Баре
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
8
Балинт Вечеи
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
25
Янош Хан
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
20
Энис Цокай
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Армандо Броя
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
4-2-2-2
12
Гулачи
7
Него
6
Орбан
4
Салаи
21
Ботка
8
Надь
13
Шафер
10
Собослаи
20
Салаи
0
Шаллой
18
Надь
3-2-2-1-2
1
Бериша
6
Джимсити
22
Траши
18
Исмайли
4
Хюсай
15
Кумбула
7
Баре
8
Гясула
11
Узуни
18
Чекичи
16
Цикалеши
21
Ботка
2
Ланг
2
Ланг
21
Ботка
20
Салаи
8
Вечеи
8
Вечеи
20
Салаи
8
Надь
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
8
Надь
0
Шаллой
9
Шен
9
Шен
0
Шаллой
7
Него
25
Хан
25
Хан
7
Него
6
Джимсити
5
Везели
5
Везели
6
Джимсити
22
Траши
2
Баллиу
2
Баллиу
22
Траши
18
Чекичи
10
Байрами
10
Байрами
18
Чекичи
11
Узуни
9
Броя
9
Броя
11
Узуни
16
Цикалеши
7
Манай
7
Манай
16
Цикалеши
Остались в запасе
Венгрия
Албания
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Венгрия - Албания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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