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Расписание матчей
Испания. Кубок
УД Логроньес - Альбасете
УД Логроньес - Альбасете: обзор матча 21 декабря 2022
УД Логроньес
21.12.2022, среда, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Альбасете
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол УД Логроньес - Альбасете
ГОЛ!
M.
2:2
ГОЛ!
М. Меса
1:2
ГОЛ!
X. Boniquet
1:1
ГОЛ!
И. Марин
0:1
Желтая карточка
A. Arregi
116'
Желтая карточка
Z. Thior
108'
Желтая карточка
M.
101'
90'
Желтая карточка
М. Фустер
89'
Замена
М. Меса
️️️️
F. Álvarez
Желтая карточка
J. Sierra
88'
Замена
Z. Thior
️️️️
D. Pichín
81'
Замена
X. Boniquet
️️️️
C. Doncel
81'
64'
Замена
И. Марин
️️️️
Х. Антонио Рос
64'
Замена
М. Фустер
️️️️
A. Kawaya
55'
Желтая карточка
A. Kawaya
53'
Желтая карточка
R. Rodriguez
Замена
M.
️️️️
C. Mendes
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УД Логроньес
1
Gonzalo Crettaz
ВР
22
Sergio López
ЦП
7
Dani Pichín
ЦП
14
Jaime Sierra
ЦП
16
Lozano
ЦП
16
Iñaki Sáenz
ЦП
99
C. Mendes
ЦФ
0
C. Doncel
ЦФ
19
David Fernandez
ЦФ
4
Aitor Arregi
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
0
A. Kawaya
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
УД Логроньес
14
Marcos Olguin
ЦЗ
5
Cristian Fernandez Titi
ЦЗ
2
Joan Campins
ЦЗ
16
Zourdine Thior
ЦФ
0
X. Boniquet
ЦФ
0
Menudo
ЦФ
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЦП
29
Luis Roldán
ЦП
12
Игинио Марин
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
5-4
1
7
14
16
16
22
99
4
19
0
1-2-4
13
Альтубе
17
37
Рос
10
2
5
14
0
7
16
16
7
0
0
0
0
99
0
0
99
0
14
Фустер
14
Фустер
0
37
Рос
12
Марин
12
Марин
37
Рос
10
11
Меса
11
Меса
10
Остались в запасе
УД Логроньес
Альбасете
14
Marcos Olguin
ЦЗ
5
Cristian Fernandez Titi
ЦЗ
2
Joan Campins
ЦЗ
13
Bernabé Barragán
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
14
Marcos Olguin
ЦЗ
5
Cristian Fernandez Titi
ЦЗ
2
Joan Campins
ЦЗ
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча УД Логроньес - Альбасете
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
УД Логроньес
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
УД Логроньес
0 : 0
04.01.2025
Атлетик
Испания. Кубок, 2 раунд
УД Логроньес
0 : 0
04.12.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
УД Логроньес
1 : 0
30.10.2024
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
0 : 2
02.11.2023
Валенсия
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Карлос Бельмонте
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